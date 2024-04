JD1TV: 'Bracinho' é morto a tiros no meio da rua em Rio Verde

O jovem Carlos Alessandro Pereira do Nascimento, de 26 anos, conhecido como 'Bracinho', foi assassinado a tiros durante a noite de sábado (6), na Avenida Nações Unidas, em Rio Verde de Mato Grosso.

Conforme o site Rio Verde News, Bracinho estava na rua quando foi abordado por algumas pessoas, que estavam em um Citroën Picasso prata. Logo na sequência, ele foi baleado por vários tiros.

O SAM (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, socorrendo o homem até a unidade de saúde, porém, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Bracinho teria sido atingido na cabeça, no peito e no braço. Ainda de acordo com o site, Carlos é conhecido pela região e tem várias passagens, por: ato obsceno, perturbação do sossego, incêndio, lesão corporal e furto.

As equipes policiais chegaram a fazer rondas pela região, mas os autores não foram localizados. O caso segue sendo investigado.

Veja o momento em que ele é executado:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também