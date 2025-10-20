Menu
Polícia

JD1TV: Brasileira sofre tentativa de estupro em metrô de Paris

Durante o ataque, ele deu socos, tentou estrangulá-la e chegou a morder o rosto da jovem

20 outubro 2025 - 19h24

Uma jovem brasileira de 26 anos, identificada como Jhordana Dias, foi vítima de uma tentativa de estupro em um vagão do metrô de Paris, na França, na última quarta-feira (15).

O caso, que ganhou repercussão nas redes sociais durante o fim de semana, foi confirmado pelo jornal francês Le Parisien, que obteve detalhes do ocorrido com o irmão da vítima.

Segundo o relato, Jhordana foi atacada quando o trem da linha RER C estava praticamente vazio. O agressor teria se aproveitado da ausência de outros passageiros para investir contra a brasileira assim que ela entrou no vagão, antes mesmo do fechamento das portas.

Durante o ataque, ele deu socos, tentou estrangulá-la e chegou a morder o rosto da jovem.

As agressões só cessaram quando uma outra passageira, que ouviu os gritos de socorro, entrou no vagão e começou a filmar o suspeito. Ao perceber que estava sendo gravado, o homem fugiu do local, descendo na estação seguinte. A mulher que interveio prestou ajuda à brasileira após o ataque.

Brasileira é recém-chegada à França

Jhordana havia chegado na França há poucos dias e passou a morar com um irmão em Juvisy-sur-Orge, região ao sul de Paris. Ela se mudou para o país para estudar contabilidade e, por estar há pouco tempo, ainda tem dificuldades com o idioma.

Após o episódio, a brasileira e o irmão registraram um boletim de ocorrência na autoridade local. A polícia francesa investiga o caso e busca o suspeito da tentativa de estupro.

 

