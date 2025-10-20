JD1TV: Brasileira sofre tentativa de estupro em metrô de Paris

Uma jovem brasileira de 26 anos, identificada como Jhordana Dias, foi vítima de uma tentativa de estupro em um vagão do metrô de Paris, na França, na última quarta-feira (15).

O caso, que ganhou repercussão nas redes sociais durante o fim de semana, foi confirmado pelo jornal francês Le Parisien, que obteve detalhes do ocorrido com o irmão da vítima.

Segundo o relato, Jhordana foi atacada quando o trem da linha RER C estava praticamente vazio. O agressor teria se aproveitado da ausência de outros passageiros para investir contra a brasileira assim que ela entrou no vagão, antes mesmo do fechamento das portas.

Durante o ataque, ele deu socos, tentou estrangulá-la e chegou a morder o rosto da jovem.

As agressões só cessaram quando uma outra passageira, que ouviu os gritos de socorro, entrou no vagão e começou a filmar o suspeito. Ao perceber que estava sendo gravado, o homem fugiu do local, descendo na estação seguinte. A mulher que interveio prestou ajuda à brasileira após o ataque.

Brasileira é recém-chegada à França

Jhordana havia chegado na França há poucos dias e passou a morar com um irmão em Juvisy-sur-Orge, região ao sul de Paris. Ela se mudou para o país para estudar contabilidade e, por estar há pouco tempo, ainda tem dificuldades com o idioma.

Após o episódio, a brasileira e o irmão registraram um boletim de ocorrência na autoridade local. A polícia francesa investiga o caso e busca o suspeito da tentativa de estupro.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também