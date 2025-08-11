Menu
Menu Busca segunda, 11 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Brasileiro matou paraguaia com golpe de mata-leão às margens do Rio Apa na fronteira

Posteriormente, Dilson atravessou o rio com Dahiana no colo e a enterrou em uma cova rasa no lado brasileiro

11 agosto 2025 - 17h24Brenda Assis
O caso aconteceu na semana passadaO caso aconteceu na semana passada   (Foto: Reprodução)

Durante interrogatório na Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, Dilson Ramón Frete Galeano, de 29 anos, contou que matou a ex-companheira Dahiana Ferreira Bobadilla, de 24 anos, com um golpe de mata-leão às margens do Rio Apa, em Vista do Norte, no lado paraguaio da fronteira.

“Eles tiveram uma discussão, onde em um momento de raiva, ele aplicou o golpe matando a jovem asfixiada. Posteriormente, atravessou o rio com a vítima no colo e a enterrou às margens em uma cova rasa”, detalhou o delegado Renato Fazza.

Dilson explicou que escolheu o local por conhecer a área, já que havia trabalhado como ‘tirador de areia’ do rio, já no lado brasileiro. Depois do crime, ele voltou até o Paraguai, onde pegou o carro e fugiu para Campo Grande e Sidrolândia, onde se escondeu por alguns dias.

No entanto, voltou para Bela Vista, pois havia batido o carro e não tinha mais como ficar fugindo. Ele foi pego na manhã desta segunda-feira (11), pelas equipes da delegacia da cidade.

Do lado brasileiro da fronteira, Dilson responde por ocultação de cadáver. Enquanto no Paraguai, deverá responder pelo feminicídio da ex.

Assista ao vídeo divulgado pelo delegado:

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA)
Polícia
Criança de 8 anos é queimada com colher quente após comer doce da mãe em Campo Grande
Ela descobriu os fatos após parar de receber o salário do serviço
Polícia
Vivo ou morto? Campo-grandense é dada como morta pela Receita Federal e perde acesso a salário
Ilustrativa
Polícia
Jovem impede assassinato do primo, mas acaba baleado em Ladário
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Ela foi encontrada morta horas depois no local
Polícia
Amante jogou Raquel ainda viva em valeta de Terenos, aponta laudo pericial
A vítima foi achada em uma área de mata
Polícia
Mulher é encontrada morta com saco amarrado nas pernas e sinais de tortura em Corumbá
O criminoso foi pego nesta segunda-feira
Polícia
JD1TV: Brasileiro que matou paraguaia e enterrou em cova rasa no MS é preso
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
AGORA: Homem surta e sobe em torre de energia da Guaicurus
Foto: Divulgação
Polícia
Operação Falcão reforça segurança no campo e recupera bens no Pantanal

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12
Cidade
Mais 400 pessoas são convocadas para o Programa de Locação Social na Capital
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança