JD1TV: Brasileiro matou paraguaia com golpe de mata-leão às margens do Rio Apa na fronteira

Durante interrogatório na Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, Dilson Ramón Frete Galeano, de 29 anos, contou que matou a ex-companheira Dahiana Ferreira Bobadilla, de 24 anos, com um golpe de mata-leão às margens do Rio Apa, em Vista do Norte, no lado paraguaio da fronteira.

“Eles tiveram uma discussão, onde em um momento de raiva, ele aplicou o golpe matando a jovem asfixiada. Posteriormente, atravessou o rio com a vítima no colo e a enterrou às margens em uma cova rasa”, detalhou o delegado Renato Fazza.

Dilson explicou que escolheu o local por conhecer a área, já que havia trabalhado como ‘tirador de areia’ do rio, já no lado brasileiro. Depois do crime, ele voltou até o Paraguai, onde pegou o carro e fugiu para Campo Grande e Sidrolândia, onde se escondeu por alguns dias.

No entanto, voltou para Bela Vista, pois havia batido o carro e não tinha mais como ficar fugindo. Ele foi pego na manhã desta segunda-feira (11), pelas equipes da delegacia da cidade.

Do lado brasileiro da fronteira, Dilson responde por ocultação de cadáver. Enquanto no Paraguai, deverá responder pelo feminicídio da ex.

Assista ao vídeo divulgado pelo delegado:

Your browser does not support HTML5 video.

