JD1TV: Brasileiro que matou paraguaia e enterrou em cova rasa no MS é preso

Dilson Ramón Frete Galeano, de 29 anos, que era procurado pelo feminicídio da jovem paraguaia Dahiana Ferreira Bobadilla, de 24 anos, enterrada em uma cova rasa às margens do rio Apa, já no lado brasileiro da fronteira, no município de Bela Vista, Mato Grosso do Sul, foi preso nesta segunda-feira (11).

Conforme as informações policiais, a prisão foi realizada penas equipes da Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista. “O investigado foi interrogado, sobre a ocultação de cadáver no Brasil, e será encaminhado ao presídio Máximo Romero em Jardim”, detalhou a unidade policial.

Apesar da informação da prisão, não chegou a ser divulgada a localidade onde ele teria sido encontrado.

O crime - Dahiana foi vista pela última vez na quarta-feira (6) à noite, quando saiu de moto para ir ao supermercado e não retornou. Sua mãe havia registrado a ocorrência na Polícia de Bella Vista do Norte, no lado paraguaio da fronteira.



O principal suspeito do crime é o ex-marido de Dahiana e pai de seus três filhos, o brasileiro Dilson estava foragido e possui histórico criminal de violência doméstica.

Familiares relataram que Dahiana sofria ameaças constantes do ex-companheiro e havia feito denúncia contra Dilson no final de julho.

Durante diligências anteriores, a polícia encontrou uma cova aberta, mas vazia, na residência do suspeito, levantando suspeitas sobre suas intenções. Fontes ligadas à investigação indicaram que Dilson teria fugido para Campo Grande após o crime.

