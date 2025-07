JD1TV: Briga de casal termina com casa e motocicleta incendiada no Lageado

Briga entre casal, na madrugada desta quinta-feira (3), terminou com a residência e a motocicleta incendiada, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Não foi repassado detalhes sobre as identificações dos envolvidos.

Informações preliminares apontam que houve a discussão entre o homem e a mulher e após o fato, iniciou-se o incêndio, que afetou até mesmo a estrutura da casa do vizinho.

A motocicleta que estava estacionada na garagem, ficou destruída, assim como o imóvel que deu perda total.

O marido fugiu do local e a esposa chegou a ser atendida por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e teve o acompanhamento da Polícia Militar.

