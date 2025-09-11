JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila

Vinícius Santos e Brenda Assis atualizado em 11/09/2025 às 21h56

Uma violenta confusão entre gangues assustou moradores do bairro Coophavila na noite desta quinta-feira (11), em Campo Grande. Segundo relatos ao JD1 Notícias, o confronto envolveu jovens do bairro Caiobá e do bairro Tarumã, ocorrendo em frente ao posto policial da Avenida Marinha.

Imagens obtidas pelo JD1 Notícias mostram jovens se agredindo com socos e empurrões, enquanto alguns incentivam a confusão. Entre os participantes, há quem use uniformes escolares.

A confusão mobilizou a Polícia Militar, que mantém equipes atentas para evitar novos confrontos. De acordo com informações, o setor de inteligência da corporação acompanha de perto a situação, devido ao risco de novos encontros entre as gangues.

Veja o vídeo da confusão:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também