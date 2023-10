JD1TV: Cachorro ataca e quase mata criança no meio da rua

Da redação, com CM7

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um cachorro, que estava solto na rua, ataca uma mãe que passeava com sua filha de aproximadamente dois anos. O caso teria acontecido na manhã de ontem (16), na China.

No vídeo, é possível ver que o animal ataca a criança. A mãe, desesperada, tenta proteger a filha e agredir o cachorro, mas não consegue.

O ataque só para quando uma senhora pede ajuda para um rapaz e armada com um rodo faz o animal recuar. Segundo o portal CM7, as vítimas foram encaminhadas a um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

