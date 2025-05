JD1TV: Cachorro fica preso em buraco de calçada e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em MS

A tutora de uma cadela precisou acionar o Corpo de Bombeiros após ela ficar presa dentro de um buraco, localizado debaixo da varanda da casa onde mora. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (21), na Rua Getúlio Vargas, em Ladário.

Conforme as informações da corporação, o animal teria entrado no buraco, localizado debaixo de uma área cimentada da varanda, no final da tarde.

Para conseguir soltar a cachorrinha, os bombeiros precisaram usar uma ferramenta de expansão para aumentar ainda mais o espaço na vala e conseguir retirar a cadela.

Sem ferimentos, ela ficou aos cuidados da tutora. Veja um trecho do resgate:

