JD1TV: Cachorros morrem ao serem envenenados no quintal de casa em Dourados

Três cachorros, de raças não definidas, morreram ao serem envenenados entre a noite de terça-feira (24) e a manhã desta quarta-feira (25), no bairro Jardim Clímax, em Dourados. O veneno teria sido jogado no quintal da casa onde moravam.

Conforme as informações policiais, a dona dos animais relatou que desconhecidos arremessaram veneno por cima do muro de sua residência. Ao acordar na manhã de hoje, encontrou os três sem vida, entre eles está uma cadela, que estava amamentando uma ninhada.

Ao olhar o quintal, ela encontrou um marmitex contendo restos de alimentos supostamente misturados com “chumbinho”, além de dois ossos de perna bovina, possivelmente utilizados como atrativo para os animais.

A moradora afirmou ainda que os animais permaneciam exclusivamente no interior do imóvel, não sendo criados soltos em via pública, e que não havia histórico de conflitos com vizinhos ou reclamações relativas à presença dos cães.

Segundo o Dourados News, a mulher explicou ainda que há poucos dias, uma gata da família também morreu após suspeita de envenenamento.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, se ocorre morte do animal.

