JD1TV: Cadeira acerta BMW durante briga em bar famoso da Afonso Pena

‘A cadeira, usa a cadeira!’, os frequentadores de um famoso bar localizada na Avenida Afonso Pena não desperdiçaram a oportunidade e usaram a cadeira para acertar uma BMW, durante uma briga na noite de quinta-feira (24).

As imagens viralizaram nas redes sociais logo após a confusão. Apesar da ampla propagação do vídeo, ainda não se sabe o que teria iniciado a briga.

Segundo o registrado, a briga é filmada na região da calçada e do estacionamento, onde está parada uma BMW branca, modelo serie 3/320i.

Enquanto gritos são ouvidos, uma das pessoas envolvidas tenta jogar a cadeira no condutor do carro, que está com a porta aberta do lado de fora, porém, o objeto acaba acertando o veículo e indo parar no meio da Afonso Pena.

Com medo de alguma confusão ainda maior, os clientes do bar que estavam perto do grupo chegam a sair de suas mesas. Uma das pessoas chega a comentar “O cara da BMW tomou uma cadeirada ali hein”.

O JD1 chegou a apurar que a Polícia Militar foi acionada para ir até o estabelecimento, mas ninguém teria sido preso por conta da briga.

Confira as imagens:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também