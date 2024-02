JD1TV: Câmera de segurança registra momento do acidente na Vila Bandeirante

Saiba Mais Polícia Acidente na Vila Bandeirante termina com Fox capotado em cima da calçada

Imagens da câmera de segurança de um estabelecimento registraram o momento do acidente entre as ruas Brilhante e Manoel Cavalcante Proença, no Bairro Vila Bandeirante, em Campo Grande, que terminou com um carro capotado em cima da calçada, na tarde desta quarta-feira (21).

Nas imagens, é possível ver o momento em que o Volkswagen Fox, que seguida pela Manuel Cavalcante, é atingido pelo Chevrolet Agile, que vinha pela Brilhante, e capota. Motoristas afirmaram que atravessaram o cruzamento com o semáforo no verde, contradizendo um ao outro.

As imagens confirmaram o que foi dito por testemunhas, que a frente do Agile ficou extremamente danificada com a batida. “O outro arregaçou a frente [do Agile]”, disse uma pessoa que testemunhou o acidente.

A motorista do Fox teve ferimentos no braço e precisou ser levada para um hospital, enquanto o condutor do Agile não teve ferimentos e foi liberado para deixar o local logo em seguida.

Confira a batida:

