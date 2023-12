JD1TV: Câmera filma irmãos sendo mortos a tiros em bar

Dois irmãos foram mortos a tiros durante a madrugada desta segunda-feira (11), em Ribeirão das Neves, em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Uma terceira pessoa ficou gravemente ferida durante a execução.

Segundo as informações iniciais, o crime aconteceu em uma praça bairro Esplanada, onde várias pessoas bebiam e conversavam. As imagens registraram o momento em que o trio desceu de um carro e correu em direção à praça para fugir do suspeito, que estava em outro veículo. Duas vítimas chegaram a lutar com o atirador, mas foram atingidas por vários disparos à queima-roupa.

Consta no boletim de ocorrência, que a namorada de um deles relatou aos policiais que todos estavam em um evento de cavalgada no centro da cidade. Ao retornarem para casa, eles foram seguidos por um desconhecido, que começou a atirar de dentro do carro.

Ela conseguiu sair do veículo no meio do caminho. A testemunha disse que o namorado, de 20 anos, e o irmão dele, de 24, que morreram baleados, "não tinham desavenças com ninguém".

A outra vítima, de 26 anos, foi socorrida em estado grave para o Hospital Municipal São Judas Tadeu. O suspeito ainda não foi identificado.

Conforme o g1, uma equipe da Polícia Civil realizou perícia no local do crime. Foram recolhidas várias cápsulas de munição e a quantia de R$ 2,9 mil, que estava no bolso de um dos homens mortos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

Assista as imagens:

Deixe seu Comentário

Leia Também