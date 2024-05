JD1TV: Câmera flagra acidente impressionante que matou motorista no São Jorge da Lagoa

Saiba Mais Polícia Acidente entre carros mata motorista de Corsa no São Jorge da Lagoa

Imagens de câmera de segurança flagraram o exato momento em que acontece o acidente impressionante que terminou na morte do motorista Carlos Augusto Queiroz, de 53 anos, que conduzia um Chevrolet pick-up Corsa, no final da noite deste domingo (12) na Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. Ele foi atingido por um veículo Ford Ka, que estava em alta velocidade.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Fátima do Sul com Rio Dourado. Segundo informações do boletim de ocorrência, o Ford Ka tinha um casal como ocupantes e eles estavam pela primeira via - que seria a preferencial do cruzamento.

Nas filmagens é possível notar que Carlos para no cruzamento, respeitando a sinalização, e inicia a travessia, quando foi atingido violentamente pelo outro veículo. Com a força do impacto, o carro foi arrastado por cerca de 20 metros antes de colidir em uma árvore e no muro de uma residência.

Devido à gravidade do acidente, o homem morreu no local antes mesmo do socorro chegar. Já os ocupantes do Ford Ka sofreram fraturas expostas e foram encaminhadas para a Santa Casa em estado grave.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local, realizou os primeiros levantamentos e posteriormente a equipe da Polícia Civil e da Polícia Científica também realizaram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia de plantão.

