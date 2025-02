JD1TV: Câmera flagra acidente que vitimou motociclista na Conde de Boa Vista

O motociclista que morreu na manhã deste sábado (8), em um acidente na avenida Conde de Boa Vista, teria 21 anos, conforme informações preliminares.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando a vítima colide com um Volkswagen Fox que seguia na mesma rua, mas em direção contrária, no momento em que o veículo vira à esquerda. Com o impacto, o rapaz caiu da moto e morreu no local, antes da chegada do Samu.

A motorista do carro foi levada para a Delegacia de ProntoAtendimento, Depac Cepol, mas não aparentava sinais de embriaguez. A Polícia Militar e Civil atenderam o caso.

Já os familiares da vítima fatal foram informados do óbito no momento em que iam para a delegacia.

