JD1TV: Câmera flagra momento em que atiradores tentam matar rapaz no Guanandi

Polícia AGORA: Homem é baleado em ponto de ônibus do Aero Rancho

Câmera de segurança flagrou o exato momento em que dois suspeitos, em uma motocicleta, atiram contra um rapaz, de 31 anos, que estava em um ponto de ônibus na Rua Ezequiel Ferreira Lima.

Conforme demonstrado nas imagens, o condutor usava calça branca e casaco azul com branco, enquanto o garupa que efetuou os disparos usava calça jeans azul e casaco branco e usavam uma Yamaha Factor, de cor branca.

O caso aconteceu durante a tarde desta quinta-feira (10). Apesar dos vários disparos, apenas dois acertaram a vítima, que conseguiu buscar atendimento no UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Aero Rancho.

O rapaz foi atingido por um disparo na região da axila esquerda.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para realizarem a perícia e o levantamento das informações.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.