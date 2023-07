JD1TV: Câmera flagra veículos momentos antes de morte de motociclista na Av. Guaicurus

Câmera de segurança de uma loja flagrou o momento que antecede o grave acidente que terminou na morte do motociclista Atílio Álvares, de 54 anos, na manhã desta segunda-feira (31), na Avenida Guaicurus, região do Jardim Monte Alegre, em Campo Grande. Um carro modelo Hyundai HB20 e um caminhão baú estiveram envolvidos na colisão.

As imagens reforçam a versão apresentada por testemunha e até o próprio caminhoneiro, que o motociclista e o caminhão estavam na mesma faixa e por conta do acidente, a vítima caiu na outra faixa, sendo atropelada e vindo a óbito.

Ainda conforme as imagens, o trânsito começa a ficar lento e as pessoas notam a gravidade da situação. Segundo apurado pela reportagem, Atílio fazia todos os dias o mesmo trajeto, mas nesta manhã, ele saiu atrasado de sua casa.

"Não há indícios pelo menos, até o momento, de que os dois condutores envolvidos no acidente, tirando a vítima fatal, tivessem falhado de alguma forma nos deveres de proteção. Foi dada a sinalização, a gente conseguiu pegar imagens do acidente que demonstram a dinâmica e não havia tempo hábil para o condutor do HB20 frear e não atingir a vítima", disse o delegado de plantão, Gabriel Desterro.

E frisou que tudo indica, houve uma possível desatenção por parte do motociclista. "Ao que tudo indica, a vítima não visualizou o veículo que estava fazendo a conversão à sua frente, porque não há nenhum tipo de vestígio de frenagem na pista. Então, os elementos indicam que realmente acabou sendo um descuido da própria vítima em não visualizar o condutor que estava à frente".

O caso, a princípio, deve ser registrado como acidente provocado pela própria vítima, mas as investigações devem continuar a respeito do caso pela 4° Delegacia de Polícia Civil.

Relembre o acidente - Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o três veículos seguiam no mesmo sentido da pista, que seria do bairro ao centro da cidade, quando houve o acidente. O trecho está fechado neste momento e motoristas precisam alterar a rota.

Conforme repassado para a reportagem, o caminhão e a motocicleta estavam na mesma faixa e em determinado momento, o veículo tentou fazer a manobra para acessar um posto de gasolina e a vítima não conseguiu desviar, acertando a traseira do caminhão.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado para a outra faixa da pista, na qual vinha o HB20, que também não teve tempo de frear e atropelou a vítima. Ainda de acordo com a apuração da reportagem, a vítima havia sofrido uma fratura e uma parada cardiorrespiratória, mas não teria suportado os ferimentos.

