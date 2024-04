JD1TV: Câmera flagrou acidente que matou motociclista no Pioneiros

Saiba Mais Polícia AGORA: Motociclista morre ao bater em caminhão que invadiu a preferencial no Pioneiros

Imagens de câmeras de segurança, de uma conveniência localizada na esquina do cruzamento das Ruas Luis Pereira e Francisco dos Anjos, no bairro Pioneiros, mostram o acidente que vitimou o motociclista, Kassiano Bóris Custódio, durante a manhã deste sábado (6).

Conforme o apurado pela reportagem, no local do acidente as equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil, não localizaram marcas de frenagem na pista.

No vídeo, é possível ver o momento em que o caminhoneiro, de 27 anos, segue pela Rua Francisco dos Anjos. Ele passa pelo cruzamento com a Rua Luis Pereira, sem reduzir a velocidade e respeitar o ‘Pare’ existente no cruzamento.

Logo na sequência, o veículo é atingido pelo motociclista, que chega a rodopiar após a colisão.

Para a imprensa, o motorista do caminhão contou que é do estado do Rio Grande do Sul. Ele estava indo em uma empresa da região, onde pegaria uma carga de plástico.

Assista ao vídeo do acidente:

