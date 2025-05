JD1TV: Câmera flagrou João comprando gasolina antes de queimar esposa e filha

Câmera de segurança de um posto de combustível flagrou o momento em que João Augusto Borges, de 21 anos, comprou o galão e a gasolina para queimar os corpos da esposa Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e sua filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses.

O caso aconteceu na segunda-feira (26) e causou grande comoção em Campo Grande pela brutalidade que o acusado atuou no duplo feminicídio e na tentativa de destruição dos cadáveres.

Vanessa e Sophie foram mortas ainda na tarde de segunda-feira na residência onde moravam, no Jardim São Conrado, e seus corpos foram queimados em uma área de mata no Indubrasil.

João cometeu o crime enquanto estava no horário de almoço, retornando para o trabalho e cumprindo o expediente normalmente. Antes de voltar para a casa, passou no posto de gasolina e comprou galão e o combustível.

“Ele permaneceu no trabalho até 19 horas, saiu do trabalho, passou no posto de combustível, comprou um galão por 19 reais e comprou 16 reais de gasolina. Voltou para casa, embrulhou os corpos em cobertores, visando a melhor combustão, colocou os dois corpos no porta-malas do carro, levou-os até um local ermo do Indubrasil, lançou-as ao chão e ateou fogo”, conforme dito pelo delegado Rodolfo Daltro, na coletiva de terça-feira (27), horas após a prisão do indivíduo.

Daltro ressaltou a frieza de João ao ser questionado se tinha arrependimento pelo crime, ao responder que havia dormido “melhor que sempre”, já que havia se “livrado de um problema”. “Qual que era o problema? Ele não queria terminar o relacionamento para não ter que pagar pensão para a ex-mulher em relação à criança”, completou.

Uma testemunha, que se apresentou nesta terça-feira na delegacia, comprovou que João já vinha premeditando o crime.

