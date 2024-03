JD1TV: CÃ¢mera flagrou momento da execuÃ§Ã£o de agiota no Rita Vieira

A câmera da própria residência de Sergio Augusto Pereira flagrou o momento em que ele foi assassinado com pelo menos cinco disparos por um suspeito, que estava na garupa de uma motocicleta, no cruzamento das ruas João Vieira de Menezes com Irene Vilela Vieira, na noite desta terça-feira (19), no Rita Vieira, em Campo Grande.

Pela câmera é possível notar que os dois indivíduos já estavam esperando pela vítima e armaram uma emboscada para cometer o crime.

Assim que Sergio chega em sua residência, na companhia do filho, de 15 anos, numa picape Fiat Strada, os dois indivíduos deixam a rua João Vieira de Menezes e acessam a frente da residência do agiota, na rua Irene Vilela Vieira, quando o garupa desce e passa atirar contra as vítimas.

Os disparos atingiram costas, nunca, rosto e axila de Sergio. Enquanto outro disparo feriu o seu filho, que estava no banco do passageiro e possivelmente a bala atingiu o rim e a coluna, tendo o adolescente ficado em estado grave e precisando ser internado na UTI da Santa Casa.

A esposa da vítima informou aos policiais que ele emprestava dinheiro a juros, mas que não participava dos negócios mantidos pelo companheiro. Ela também relatou que tinha conhecimento da existência de armas dentro do imóvel, algumas registradas, mas que outras não poderiam estar documentadas.

Porém, ainda não há informação qual teria sido a motivação para execução, nem mesmo se a morte estaria ligada a possível prática de agiotagem exercida por Sergio.

Durante a verificação da Polícia Civil, acompanhada do GOI (Grupo de Operações e Investigações), foram encontradas as seguintes armas registradas: rifle de calibre 22, uma carabina de calibre .40 com 3 carregadores, além do registro de uma pistola 9 milímetros, arma que possivelmente estava em posse da vítima ou que estava guardada na oficina.

Um fuzil, de modelo M4, calibre 5.56, e um carregador com 50 munições também foi localizado no imóvel, porém não havia documento de registro, sendo que a esposa de Sergio teria informado que essa arma estaria "empenhorada" em troca de empréstimo de dinheiro.

Todas as armas foram recolhidas pela polícia e perícia e foram levadas para a 4° Delegacia de Polícia Civil. O caso segue sendo investigado como homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, já que o adolescente sobreviveu ao atentado feito pelos criminosos.

JD1TV: Câmera flagrou momento da execução de agiota no Rita Vieirahttps://t.co/ZUBzRDs9CR pic.twitter.com/fAdIYpNYN3 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) March 21, 2024

