JD1TV: Câmera flagrou motorista embriagado atropelando motociclista no Santo Amaro

Câmera de segurança flagrou o momento em que um motorista de uma Saveiro, de 31 anos, provocou o atropelamento de uma motociclista em uma Honda Biz, de 47 anos, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (22) no cruzamento das ruas Nioaque e Barão de Ladário, na região do bairro Santo Amaro, em Campo Grande.

Segundo constatado no boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 5h50 da manhã. Em relação à dinâmica do atropelamento, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar apurou que o motorista do veículo de passeio seguia pela rua Nioaque, enquanto a vítima vinha pela rua Barão de Ladário.

Em determinado momento, a motociclista avançou o cruzamento e foi atingida pelo carro. A mulher ficou com diversos ferimentos, lesão no cotovelo e pé direito, além de uma fratura de fêmur, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros e permanecendo em estado grave na Santa Casa.

Porém, durante os trabalhos da polícia, os militares constataram que o rapaz não possuía carteira de habilitação e dirigia embriagado, pois apresentavas sinais como olhos avermelhados, hálito etílico, vestes descompostas e atitude falante. No teste do bafômetro, foi apontado 0,77 mg/l de teor alcoólico.

Na sua versão, ele relatou que ficou das 2h até às 5h20 ingerindo bebida alcoólica em uma conveniência na Avenida Fernando Corrêa da Costa. Em estado de flagrante, o condutor do carro recebeu voz de prisão.

O condutor foi conduzido até a 7° Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e continuará a ser investigado. Contudo, o homem pagou uma fiança de R$ 1,3 mil e foi solto horas depois.

