JD1TV: Câmera flagrou roubo e agressão de ladrão que morreu em confronto no Tiradentes

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostraram toda a ação criminosa cometida por Carlos Emanuel Ortiz Galeano, de 23 anos, e um comparsa durante um roubo a um veículo na madrugada de Natal, no bairro Santa Fé, em Campo Grande. Na oportunidade, ele desferiu coronhadas contra o idoso, de 68 anos, que dirigia o Toyota Etios.

O flagra aconteceu na rua Frederico Soares e conforme as imagens, inicialmente o idoso está com o veículo estacionado. Logo na sequência das filmagens, aparecem Carlos e o comparsa - o primeiro, ainda ajusta aquela que seria a arma em sua cintura.

Eles até "fingem" não cometer nenhum delito, mas em determinado momento, avançaram contra o idoso na tentativa de entrarem no carro. Em outro frame do registro, o carro aparece na diagonal, dando a entender que a vítima tentou fugir, mas foi contida pelos criminosos.

No boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu coronhadas dos dois criminosos no rosto e na cabeça, precisando ser encaminhado para um hospital, onde recebeu atendimento médico.

O veículo foi encontrado abandonado na região do Tiradentes e passará por perícia ainda nesta quinta-feira (28).

Investigação e intimação - Segundo apurado pela reportagem, a Defurv passou a investigar o caso após tomar conhecimento do assalto a mão armada cometido por Carlos e seu comparsa, que também já foi identificado pela polícia. A equipe policial também teve acesso a câmeras de segurança que flagraram a ação criminosa e chegaram ao nome do acusado por meio de conversas com moradores.

Eles souberam que o suspeito não ficava em um ponto fixo no bairro Tiradentes, mas sempre costumava a ficar próximo à área indígena. Durante rondas na quarta-feira (27), horas antes do confronto, os policiais abordaram uma pessoa que tinha as mesmas características repassadas e seria idêntico ao homem visto nas imagens da câmera de segurança.

Na abordagem, o suspeito se identificou e o nome batia com a informação que a Defurv tinha. Ao ser questionado sobre o crime cometido, Carlos Ortiz negou inicialmente a autoria, mas quando os policiais mostraram as imagens da câmera de segurança, ele confessou o crime e disse não saber qual seria o paradeiro do seu comparsa.

Mesmo com todas as informações, o suspeito não foi detido por não estar mais em situação de flagrante, tampouco havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Assim, Carlos foi intimidado a comparecer na sede da Defurv nesta quinta-feira para ser interrogado.

Morte em confronto - A troca de tiros aconteceu em uma residência no cruzamento das ruas Dalva de Oliveira com Lourenço de Jesus. O suspeito estava tentando se esconder ao ver a chegada da viatura da Força Tática, da Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais notaram que o criminoso estava se escondendo e na tentativa de abordá-lo, foram recebidos a tiros. No próprio imóvel, os militares avançaram e tentaram alcançá-lo, mas o suspeito seguia se refugiando em um dos cômodos.

Em determinado momento, um dos militares percebeu que Carlos estava 'expondo' seu braço e antes que ele pudesse fazer o movimento para atirar novamente contra a equipe, um dos policiais se antecipou e atirou acertando o braço e o peito do autor, que não resistiu e morreu.

A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram pelo local fazendo os trabalhos de praxe e Carlos Ortiz estava portando um revólver de calibre 38, encontrando três munições deflagradas.

