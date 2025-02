JD1TV: Câmera flagra acidente impressionante que matou jovens em Ponta Porã

Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que acontece o gravíssimo acidente entre a motocicleta que estavam Lucas Martins dos Santos, de 30 anos, e Elenilson Godoi Rodrigues, de 25 anos, e uma SUV Jeep Commander, na MS-386, no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, na tarde deste domingo (23).

Segundo informações do boletim de ocorrência, as vítimas estavam vindo pela rodovia e em determinado momento, acabaram perdendo o controle da direção, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com a SUV.

Com o impacto, as vítimas 'voaram' de maneira impressionante para as margens da pista, resultando numa morte instantânea e sem chances de serem socorridos. No Jeep estavam uma mulher, que conduzia o veículo, além de uma menina e uma criança, encaminhadas para o Hospital Regional.

A condutora do Jeep foi convidada a realizar teste do bafômetro, mas ela recusou. Contudo, consta no registro policial, que ela não apresentava nenhum sinal de embriaguez.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

