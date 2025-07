JD1TV: Câmera mostra acidente que matou idoso na Avenida Ceará

Saiba Mais Polícia Idoso morre após atingir ciclomotor em carro de funerária na Avenida Ceará

Câmera de segurança de um estabelecimento registrou o momento do acidente que vitimou Erasmo Feitosa Guilherme, de 67 anos, na noite de sábado (19), no cruzamento da Avenida Ceará com a rua Pernambuco, região da Vila Célia, em Campo Grande.

O idoso estava acompanhado do filho, de 37 anos, que sobreviveu a colisão com o carro da funerária. Naquela noite, o garupa foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa.

No boletim de ocorrência, o condutor do veículo, de 40 anos, afirmou que estava aguardando o semáforo do cruzamento abrir e quando teve o sinal verde para fazer a travessia, sentiu o impacto da motoneta na lateral do carro.

Erasmo não sobreviveu aos ferimentos e morreu no local.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos.

O caso foi registrado como homicídio culposo.

