JD1TV: Câmera mostra momento em que empresário é assassinado no Jd. Aeroporto

Câmera de segurança registrou o momento em que o empresário Haroldo dos Santos Gil, de 44 anos, foi executado no Jardim Aeroporto, em Campo Grande, na noite de sábado (21). Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu no decorrer da madrugada de domingo (22).

Nas imagens é possível notar que a vítima retornava para a conveniência, pois acontecia uma festa em comemoração do tempo de abertura do local.

Porém, enquanto transitava pela Avenida Vanderlei Pavão, um Volkswagen Fox, da cor preta, estava estacionado e de repente, dois homens saem do veículo atirando em direção a Haroldo.

O homem tenta correr, mas é ferido diversas vezes. Ele foi alvo de pelo menos 11 disparos, sendo que alguns atingiram a região do tórax e a perna. Após o ato, os suspeitos fugiram do local e o veículo foi encontrado incendiado no Portal Caiobá.

No local dos fatos, foram encontradas 11 cápsulas deflagradas, 1 munição percutida e não deflagrada, além de um projétil.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também atuaram na ocorrência e o registro foi feito como homicídio qualificado por meio de emboscada.

