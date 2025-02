JD1TV: Câmera mostra motociclista furando sinal e batendo em carro na Lúdio

Imagem de uma câmera de segurança registrou o momento em que Márcio Vinicius da Silva, de 21 anos, fura o sinal semafórico do cruzamento da Avenida Lúdio Martins Coelho com a rua Presidente Nereu, no bairro Bonança, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (4).

A captação do momento ratifica a versão apurada pelo JD1 Notícias sobre a tentativa do militar do Exército em evitar o acidente, pois ele joga a moto no chão e desliza, na tentativa de não colidir com o veículo, um Volkswagen Gol. Porém, não houve sucesso.

O motociclista estava seguindo para o quartel e trafegava pela Lúdio Martins Coelho. Nas imagens é possível notar a presença do veículo envolvido, mas o sinal verde está para o veículo de passeio, que passa quase no mesmo momento que um ônibus do transporte coletivo, e nisso, acontece a colisão.

Conforme noticiado anteriormente, Márcio bateu na porta do motorista e do passageiro traseiro. Devido a esse impacto, antes mesmo da chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu ainda no local.

A família esteve no local e ficou bastante abalada, reforçando a tese de que o motociclista se assustou com a possibilidade do acidente e tentou evitar a todo custo, mas sem êxito.

A Polícia Civil e a Polícia Científica, acompanhadas do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, estiveram no local dos fatos.

