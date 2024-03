JD1TV: CÃ¢mera mostra que jovem estava armado em execuÃ§Ã£o no Aero Rancho

Câmera de segurança mostra que Patrick de Arruda Rodrigues, de 19 anos, tentou se esconder atrás de um carro para evitar ser assassinado por uma dupla em uma motocicleta. A vítima estava armada, mas não atirou contra os suspeitos, que efetuaram vários disparos contra ele e fugiram na sequência do crime.

O caso aconteceu durante a noite desta quinta-feira (29), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O jovem foi atingido por três disparos, que acertaram o pescoço, o abdômen e uma das mãos.

O JD1 Notícias obteve o vídeo que mostra Patrick correndo pela Avenida Tancredo Neves e sendo perseguido pelos suspeitos. Ele consegue 'dar o balão' na dupla e entra na rua Plínio Mendes dos Santos, quando tenta se esconder atrás de um carro.

Contudo, a dupla na motocicleta chega e o encontra. Neste momento, o jovem aponta a arma para os suspeitos, mas não dispara e nisso, os criminosos aproveitam e efetuam os primeiros tiros que já fazem Arruda cair. Os dois indivíduos ainda o agridem, pegam a arma e um deles dá o "tiro de misericórdia".

Logo após, a dupla subtrai a arma que estava com a vítima, monta na moto e foge do local. Até o momento, não há informações sobre motivação e quem seriam os suspeitos do crime.

A reportagem, no local dos fatos, conversou com a delegada de plantão Joilce Ramos, que confirmou a versão da tentativa do jovem se esconder. Ela também informou que a perícia encontrou cápsulas de um revólver de calibre 38 e de uma pistola, mas que desta, não foi definida seu calibre.

Patrick Arruda tinha uma passagem quando ainda era adolescente, configurando ser menor infrator, mas crime que não foi divulgado. Após completar a maioridade, ele não tinha nenhum registro.

O caso está sob investigação da polícia. Apesar de ser registrado na delegacia de plantão, a Depac Cepol, a investigação ficará a caráter da 5° Delegacia de Polícia Civil.

