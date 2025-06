JD1TV: Câmera registra rapaz jogando moto propositalmente contra ex em Bandeirantes

Saiba Mais Interior Ex tenta matar jovem em acidente proposital um dia após término em Bandeirantes

Câmera de segurança registrou o momento em que o rapaz, de 25 anos, joga propositalmente a motocicleta que conduzia contra a motocicleta que estava a ex-companheira, de 18 anos, e a amiga, de 25 anos, em Bandeirantes - a 81 quilômetros de Campo Grande.

A tentativa de feminicídio aconteceu durante a madrugada de domingo (22) e o suspeito foi preso em flagrante e permanece sob escolta na Santa Casa de Campo Grande, em razão dos ferimentos causados no acidente.

Segundo informações divulgadas pelo site Rio Verde News, as duas mulheres estavam em uma motocicleta e seguiam pela rua Pedro Celestino, quando a motocicleta pilotada pelo suspeito vinha em alta velocidade no sentido contrário da pista.

O indivíduo invadiu a pista contrária e colidiu de forma proposital contra a motocicleta que estavam as duas mulheres, entre elas, a ex-namorada.

Conforme o site, a jovem, de 18 anos, relatou para a Polícia Militar que havia terminado o relacionamento com o suspeito no dia anterior, no sábado (21), e ele não aceitava o fim da relação, entendendo que essa teria sido a motivação para o crime.

Com o acidente, as três pessoas ficaram feridas. A jovem sofreu ferimentos no pé direito, cabeça e queixo, enquanto a amiga teve lesões na cabeça, face, joelho esquerdo e mão direita. Já o suspeito apresentava lesões na cabeça e no nariz.

