JD1TV: Câmera registrou momento em que jovem é atingido por tiros no Aero Rancho

Polícia Jovem é ferido em atentado e policial troca tiros com suspeito no Aero Rancho

Câmera de segurança registrou o momento em que o jovem, de 25 anos, foi perseguido e ferido a tiros ao sair de uma conveniência, na noite desta quinta-feira (19), na Avenida Rachel de Queiroz, na região do bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme as imagens, a vítima deixa o local e de repente é surpreendida pela presença do atirador, que passa a correr em direção à vítima e efetuando alguns disparos.

Em certo momento, o jovem cai, mas se levanta e continua fugindo. Durante o atentado, um policial civil, de 50 anos, que passava pelo local, interviu na situação e trocou tiros com o suspeito, que conseguiu fugir em um Ford Ka, onde contava com a ajuda de um comparsa.

A vítima foi socorrida por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhada para a Santa Casa com algumas perfurações pelo corpo, provocadas pelos disparos de arma de fogo. O policial não se feriu na ação.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos e realizaram todos os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio qualificado na forma tentada e homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, também na forma tentada.