JD1TV: Câmeras de segurança mostram usuário sendo agredido e morto no Danúbio Azul

Saiba Mais Polícia Homem é linchado por grupo e morto com golpes de faca no Danúbio Azul

Imagens de câmeras de segurança,mostram o momento em que Jader Alves Corrêa de 39 anos é perseguido e morto por um grupo de pelo menos 7 pessoas, na madrugada deste sábado, no bairro Danúbio Azul.

Os autores agrediram a vítima com uso de objetos e com socos e chutes. A perícia constatou que ele morreu em decorrência de múltiplas lesões pela cabeça e tórax, causadas com o uso de objetos perfuro contusos.

De acordo com o padrasto de Jader, o enteado era usuário de drogas e tinha várias inimizades pelo bairro.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte a defesa da vítima. Veja:

