JD1TV: Câmeras de segurança registram batida que matou motociclista em Ponta Porã

Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pelo Dourados News, mostram o momento em que o motociclista Alexsandro Barbosa Rodrigues, de 41 anos, é morto após ser atingido por uma caminhonete na noite deste domingo (15), em Ponta Porã.

Segundo informações do boletim de ocorrência do caso, o motociclista seguia pela Avenida Brasil, na preferencial, quando no cruzamento com a Rua 15 de Novembro, foi atingido pela caminhonete, de placa brasileira, que não respeitou a sinalização de pare.

Nas imagens é possível ver que o motorista da caminhonete chega até mesmo a descer do veículo, porém, acaba voltando à direção e segue para o Paraguai.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, porém, o motociclista já havia falecido no momento em que o socorro chegou.

Confira o momento do acidente:

