JD1TV: Câmeras flagram furto de bicicleta dentro de condomínio no centro da Capital

Um morador do Condomínio 31 de Março, localizado na rua Iria Loureiro Viana no centro de Campo Grande, teve a bicicleta furtada de dentro do prédio onde mora e conseguiu recuperar com ajuda de imagens da câmera de segurança.



A bicicleta foi furtada na quinta-feira (12), quando o morador registrou o boletim de ocorrência. Veja o momento do crime.





Com posse das imagens das câmeras de segurança do condomínio, uma equipe de moto de patrulhamento da Guarda Civil Metropolitana (GCM), em ronda pela antiga rodoviária na rua Barão do Rio Branco na tarde de ontem (14), avistou um cidadão de posse de uma bicicleta igual a que foi furtada.



Quando a equipe da GCM se aproximou, o cidadão deixou a bicicleta e pulou em uma residência.



A bicicleta foi entregue e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também