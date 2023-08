JD1TV: Câmeras flagraram acidente grave entre caminhonetes em Sidrolândia

Foram identificados como Ananias Costa Fernandes, de 71 anos, e Erotilde de Souza Fernandes, de 67 anos, o casal que morreu durante uma grave colisão entre duas caminhonetes na BR-060, em Sidrolândia, na tarde de sexta-feira (18).

Conforme o apurado pela reportagem, a vítima estava em uma Toyota Hilux, fazendo a conversão em um trevo e respeitar a preferencial quando foi atingido Ford F-250, que Campo Grande/Sidrolândia. Com o impacto, parte do veículo onde Ananias estava é arrancado.

Câmeras de segurança de um posto de combustíveis da região, flagrou o momento em que o acidente acontece. Assista:

A Hilux era ocupada por três pessoas, sendo a Ananias, Erotilde e mais uma pessoa. Apesar de o Corpo de Bombeiros ter sido acionado, Ananias acabou falecendo ainda às margens da rodovia.

Sua esposa foi socorrida, sendo levada junto com as outras duas vítimas para o Hospital Beneficente Elmíria Silvério Barbosa. Por conta da gravidade de seus ferimentos, ela precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu e faleceu, no momento em que Ananias era velado.

O estado de saúde deles não foi divulgado. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para ir até o local, atendendo a ocorrência e fazendo os levantamentos iniciais.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Deixe seu Comentário

Leia Também