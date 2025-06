JD1TV: Câmeras flagraram assassino queimando os corpos da esposa e da filha de 10 meses

Polícia Polícia identifica mãe e bebê encontradas carbonizadas no Indubrasil

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que João Augusto Borges de Almeida coloca fogo nos corpos da esposa Vanessa Eugênia Medeiros e da filha Sophie Eugênia Borges Medeiros, de apenas 10 meses. O vídeo foi gravado na noite do crime, dia 26 de maio deste ano, na Rua Desembargador Ernesto Borges, no Núcleo Industrial Indubrasil, em Campo Grande.

As imagens foram obtidas pelas equipes policiais durante a investigação do caso. A primeira câmera pegou o momento em que o Volkswagem Gol, dirigido por João, passa em direção a área de mato às 21h50.

Ele então para o veículo. Na sequência, conforme o já divulgado pela reportagem, ele tirou os corpos de dentro do carro e jogou combustível, para atear fogo. Toda a ação dura cerca de 8 minutos, momento em que as câmeras flagraram o começo das chamas e o veículo retornando em alta velocidade.

O crime - Conforme o apurado pelo JD1, o crime aconteceu porque o homem não queria pagar a pensão para a criança. Ele chegou a confessar o crime, dizendo que foi influenciado por outras pessoas.

“Eu estava na hora do almoço, fui pra casa. Eu cansei, sinceramente cansei do relacionamento e não queria pagar a pensão”, alegou.

Questionado novamente sobre o motivo, ele comentou sobre as influencias que recebeu para cometer o crime. “Não foi só por causa da pensão, foi também porque recebi influências de uma mulher do meu trabalho”, detalhou.

No dia seguinte, após ‘dormir tranquilamente’, ele foi até a 6ª Delegacia de Polícia Civil para registrar o falso desaparecimento da esposa e da filha, tentando despistar a situação. No entanto, acabou sendo preso em flagrante.

