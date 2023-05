JD1TV: Câmeras flagraram menino sendo atropelado por ônibus na Afonso Pena

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um menino, de apenas 10 anos, é atropelado por um ônibus na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, próximo do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na tarde desta quarta-feira (3).

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias no local, o pequeno se assustou ao ver um homem armado com um facão se aproximando em uma bicicleta. Ele estava acompanhado da família, que havia acabado de sair da igreja.

Neste momento, a família se afastou, porém, a criança, ainda agitada, tentou correr do que ele viu como uma situação de perigo e acabou atropelada. O homem, que estava armado com o facão, perseguia um morador de rua.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o menino em estado grave até a Santa Casa de Campo Grande. Ele saiu intubado do local onde o acidente aconteceu.

Nas imagens, compartilhada pelo perfil Campo Grande Mil Grau (@campograndemilgrau), é possível ver o momento em que ele é atingido pela lateral do ônibus. A irmã do menino, que preferiu não se identificar, contou que ele chegou ainda a bater no carro que estava estacionado na avenida.

Assista ao vídeo:

