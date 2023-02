JD1TV: Câmeras flagraram mulher sendo esfaqueada no Jardim Anache

Câmeras de segurança de um mercado na Rua Jaime Cerveira, no Jardim Anache, em Campo Grande, flagraram o momento em que uma mulher, não identificada, é esfaqueada diversas vezes por um homem no começo da tarde desta terça-feira (28).

No vídeo é possível ver o momento em que o homem, supostamente ex-marido da mulher, se aproxima da vítima, que tenta ignorá-lo, porém, homem a agride com um tapa no rosto e puxa a faca.

Desesperada ao ver a faca, a mulher tenta correr, mas o agressor a puxa pela alça de sua mochila e desfere vários golpes de faca contra ela, que tenta correr para longe de seu agressor, sem sucesso.

O autor fugiu do local após esfaquear a vítima, mas foi detido por populares instantes depois, quase sendo linchado por quem estava no local. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam)

Confira o vídeo com o ataque:

JD1TV: Câmeras flagram mulher sendo esfaqueada no Jardim Anache pic.twitter.com/eVLAGlxz9b — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) February 28, 2023

