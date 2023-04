JD1TV: Câmeras flagraram perseguição e troca de tiros contra ladrões em Dourados

Imagens de câmeras de segurança filmaram um trecho da perseguição e da troca de tiros que terminou na morte de um assaltante durante a noite de segunda-feira (24), em Dourados. O comparsa dele, identificado como Gerson David Acuna Magallanes, 23 anos, de nacionalidade venezuelana ficou ferido, precisando ser socorrido para o Hospital da Vida.

Conforme as informações sobre o caso, a dupla teria roubado um Volkswagen Gol momentos antes do confronto com as equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil.

Nas imagens é possível ver o carro sendo perseguido pelas equipes após a tentativa de abordagem inicial. Por conta do vídeo, também dá para ouvir uma grande quantidade de disparos efetuados.

Um dos assaltantes faleceu ainda no local e o outro chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para o Hospital da Vida onde está internado.

Não existem notícias a respeito do estado de saúde de Gerson.

Assista ao vídeo:

