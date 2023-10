JD1TV: Câmeras mostram dupla assassinando pai e filho a tiros no Universitário

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Pai e filho são executados em conveniência no Universitário

Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que Aparecido Donizete Martins, de 63 anos, e Naique Matheus Sotareli Martins, de 28 anos, ambos pai e filho, são assassinados com diversos tiros em frente a uma conveniência no bairro Universitário.

Dois homens são suspeitos de cometerem o duplo homicídio na noite desta quarta-feira (25), na Rua Paraisópolis. As vítimas estavam sentadas do lado de fora do estabelecimento.

Nas imagens obtidas pelo JD1 Notícias mostram a crueldade em que os suspeitos praticam o crime. A dupla chega toda camuflada, de casaco e capacete e logo efetuam os tiros contra Aparecido e Naique.

Sem qualquer tipo de reação e defesa, ambos são atingidos na cabeça e na região torácica. Devido a sequência de disparos, ambos morreram na hora sem poderem ser socorridos.

Na sequência do crime, a dupla foge e provavelmente usaram uma motocicleta para sequência a fuga.

A reportagem apurou que GOI está em diligências para tentar capturar os dois suspeitos. Até o momento, não há informações sobre motivações do crime.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estão no local dando os primeiros passos na investigação.

JD1TV: Câmeras mostram dupla assassinando pai e filho a tiros no Universitáriohttps://t.co/klTOuCRcwM pic.twitter.com/Gov4K1H5DV — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 26, 2023

