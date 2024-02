JD1TV: Câmeras mostram motorista entrando na frente do ônibus em colisão na Rui Barbosa

O acidente que resultou de uma conversão indevida na manhã desta segunda-feira (19), na Rui Barbosa, foi flagrado por câmeras de segurança de um estabelecimento próximo ao local na Vila Glória, região central.

Imagens mostram o momento que a condutora de um Ford Fiesta branco, que seguia na faixa do meio na Rui Barbosa, ao lado da faixa do corredor do transporte coletivo, tenta fazer uma conversão para a esquerda na rua Luís Ceciliano Vilares e acaba entrando na frente do ônibus.

Com a entrada do carro na faixa, o motorista não teve tempo de frear e bateu no Fiesta o arrastando por alguns metros ainda na rua Rui Barbosa.

A motorista do Ford que tem entre 20 e 30 anos, foi socorrida consciente e orientada para uma UPA próxima. Ninguém no ônibus se feriu. Assista:

