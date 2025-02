JD1TV: Caminhão desgovernado atinge boiada que atravessava rodovia em Paraíso das Águas

Cerca de 15 animais morreram ao serem atropelados por um caminhão sem freio. O caso aconteceu em Pouso Alto, distrito de Paraíso das Águas, durante a semana passada.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Chapadense News, o motorista procurou a delegacia contando que teria perdido o freio ao descer pelo trajeto onde os animais estavam sendo trocados de pastagens. Por conta disso, ele não conseguiu evitar a colisão.

Na ocasião, o caminhão já veio desgovernado e atingiu os animais para desviar de carros que estavam parados esperando a travessia da boiada e minimizar o acidente que poderia colocar em risco os motoristas.

Ainda segundo o site, o condutor detalhou que estava há um mês com problemas nos freios. Assista ao vídeo do acidente: