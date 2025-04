JD1TV: Caminhão explode após tombar e fogo atinge mais de 20 carros em rodovia

Uma caminhão-tanque carregado com combustível tombou no km 233 da BR-101 em Palhoça, município de Santa Catarina. O acidente foi seguido de uma explosão, que deixou um rastro de fogo pela pista e atingiu outros 21 veículos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento ocorreu por volta das 13h30 deste domingo (6), na altura do Morro dos Cavalos. Por conta do acidente, cinco pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista da carreta e sua esposa.

As vítimas ficaram com queimaduras em membros superiores e inferiores, 3 feridos foram deslocados pela ambulância da autopista. O casal dono do veículo foi encaminhado para a UPA da Pinheiras, ambos com queimaduras de 1°, 2° e 3° grau. A mulher queimou 20% da área corporal, enquanto o homem, 30%.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta estava carregada com álcool etílico, produto altamente inflamável. Após as chamas serem controladas, as equipes realizaram a segurança da área, considerando o risco elevado devido à presença de substâncias inflamáveis.

