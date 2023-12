JD1TV: Caminhão fica destruído após pegar fogo em loja de materiais de construção

Um caminhão pegou fogo no estacionamento de uma loja de materiais de construção, localizada na esquina da Avenida Eduardo Elias Zahran, com a Rua Professor Xandinho, na Vila Antônio Vendas, em Campo Grande. Por conta das chamas, o veículo ficou completamente destruído.

O dono do caminhão contou que o veículo estava sendo carregado, com uma carga de cimento. Em determinado momento, um possível curto-circuito fez as chamas começarem e se espalharem rapidamente, destruindo a cabine.

Ao JD1 Notícias, o motorista identificado como José de Araújo de 78 anos, disse que estava acompanhado da filha, dentro do estabelecimento quando tudo aconteceu. Eles teriam vendido o caminhão antigo para comprar esse, há cerca de dois anos e meio. “Não sei o que aconteceu, foi um possível curto-circuito. Agora como que deu esse problema, eu não sei”, comentou ele nervoso.

Cristina de Araújo, de 48 anos, relatou a reportagem que ficou mais de 10 minutos ligando para o Corpo de Bombeiros, porém, a ligação ficava caindo em uma fila de espera. As chamas foram controladas por um caminhão pipa da Águas Guariroba, que passava pelo local e parou para ajudar. Quando as equipes dos bombeiros chegaram ao endereço, o fogo já havia sido extinto, com cerca de 4 mil litros de água utilizados.

Apesar disso, ela lamentou o ocorrido dizendo que agora o veículo deve ir para o ferro velho, uma vez que ‘não tem mais salvação’. O caminhão não possuí seguro.

Assista aos vídeos filmados no local:

