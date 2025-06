JD1TV: Caminhão-tanque tomba e pega fogo na MS-040, em Campo Grande

Um caminhão-tanque tombou e pegou fogo no final da manhã desta sexta-feira (27), na altura do km 62 da MS-040, em Campo Grande. Por conta disso, a pista foi completamente fechada.

Conforme as informações policiais, as equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária) foram acionadas junto com o Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência e interditar a rodovia nos dois sentidos, por conta dos riscos.

A dinâmica do acidente não chegou a ser divulgada, porém, foi adiantado à imprensa que apesar da gravidade do caso não houve vítimas fatais.

Assista ao vídeo:

