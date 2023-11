JD1TV: Caminhoneiro é flagrado na contramão na ponte rodoferroviária entre MS e SP

Um caminhoneiro foi flagrado andando na contramão da rodoferroviária Deputado Roberto Rollemberg / Senador Vicente Vuolo, que fica na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Um vídeo que circula nas redes sociais, publicado também pela Rádio Santa Fé 100,5 FM Sta. Fé do Sul-SP na tarde de ontem (14), mostra o veículo bitrem no sentido contrário.

O motorista que grava no vídeo, que está na direção certa, chega a comentar: “Quem está na contramão é ele. Olha ai ó”.

Não existem relatos de acidentes causados pelo condutor ou se ele chegou a ser parado, por algum policiamento da rodoferroviária. Assista as imagens:

