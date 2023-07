JD1TV: Caminhonete é encontrada abandonada em área alagada às margens da BR-262

Polícia Amantes do crime: Casal é preso por tráfico de drogas em conveniência

A suspeita é de que a S-10 seja de uma empresa prestadora de serviços para mineradoras da região. Outro apontamento feito pelo Corpo de Bombeiro é de que o acidente possa ter ocorrido na noite de ontem, após o condutor ter perdido o controle do veículo.

Todas as informações colhidas pelos militares foram repassadas para a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que esteve no local atendendo o caso.

O condutor não chegou a ser localizado e nenhum documento foi encontrado no interior da caminhonete. Porém, a placa foi removida para fazer a identificação pelo responsável do veículo.

Uma caminhonete Chevrolet S-10 foi encontrada abandonada em uma área alagada no KM 742, da BR-262, em Corumbá.

