Um acidente na manhã desta quinta-feira (6), envolvendo cinco veículos, travou o trânsito e tombou uma caminhonete no canteiro central da Avenida Duque de Caxias, em frente à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no sentido bairro/centro.



Conforme informações apuradas no local, a caminhonete F4000 carregada com materiais de uma loja de construção, perdeu o freio, bateu na Saveiro da Águas Guariroba que acabou saindo da pista e indo parar em cima do canteiro lateral.



Ainda sem controle, a F4000 bateu em um caminhão da Cola-Cola e em uma caminhonete S10, que tombou sobre um Fiat Fiorino também da Águas Guariroba.



Apesar do ‘embolo’ de carros, ninguém ficou ferido. Duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local e um guincho faz a retirada dos veículos. O trânsito segue lento com apenas uma das três pistas liberada, no sentido bairro/centro. Veja:

Your browser does not support HTML5 video.



Depois do acidente, na pista sentido centro/bairro, outra pequena colisão foi registrada, motivada pelo choque entre veículos de curiosos que passavam pelo local.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também