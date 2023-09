JD1TV: Campo-grandense morre durante grave acidente na BR-262, em Três Lagoas

A passageira de uma pick-up Fiat Strada, identificada como Suelen Rosa de Souza, de 35 anos, morreu durante um grave acidente na noite de segunda-feira (18), na rodovia BR-262, em Três Lagoas. O veículo em que ela estava colidiu frontalmente contra uma carreta.

Conforme as informações do site RCN67, a vítima era natural de Campo Grande. Ela e o motorista da Strada, Luiz Carlos Pillon, de 61 anos, teriam saído da Capital e seguiam para Três Lagoas. Por motivos ainda não identificados, nas proximidades do KM 40, o carro teria colidido contra a carreta, que seguia no sentido contrário.

A força do impacto foi tão grande, que o motor do carro foi arrancado. A pick-up ficou completamente destruída. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

O motorista do carro foi socorrido, com ferimentos nas pernas e nos braços, sendo levado para o Hospital Auxiliadora. O condutor da carreta também precisou ser socorrido, mas aparentava ter apenas ferimentos leves pelo corpo.

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil, estiveram no local fazendo as investigações iniciais sobre o caso.

Assista ao momento em que a pick-up colide cotra a carreta:

Deixe seu Comentário

Leia Também