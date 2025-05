JD1TV: Campo-grandenses aparecem no 'amostradinhos de abril' após furtarem a Havan

O dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang, publicou nas redes sociais os ‘amostradinhos de abril’ durante a manhã desta quinta-feira (15). Este mês, teve uma dupla furtando a varejista em Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do Instagram, os criminosos acreditam que não estão sendo vistos, mas o sistema de monitoramento inteligente, que captam os furtos em tempo real, flagraram as empreitadas criminosas.

“Fica a dica: quem tentar roubar vai ser pego, preso e passará vergonha nas redes sociais”, disse o ‘Véio da Havan’.

Assista as imagens do crime em Campo Grande:

