JD1TV: Campo-grandenses são presos após matarem oftalmologista em Minas Gerais

Homem, de 26 anos, foi preso em flagrante, enquanto um adolescente, de 16 anos, foi apreendido na tarde desta segunda-feira (7), poucas horas após realizarem a execução da médica oftalmologista Paula Sandri Frantz, de 33 anos, em Itajubá, em Minas Gerais. Ambos são de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O crime estaria relacionado a um possível golpe envolvendo a venda de um trator por R$ 300 mil pela internet. Eles tentaram fugir pela rodovia MG-350, em Delfim Moreira, mas foram localizados após um bloqueio policial que havia sido montado pelas autoridades.

Segundo informações do G1, Paula foi morta com seis tiros enquanto saía para almoçar em uma rua no bairro Morro Chic. Ambos envolvidos no crime confessaram a prática criminosa.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a partir das imagens de segurança de residências próximas, foi possível identificar um veículo Peugeot, de cor cinza, se aproximando do local pouco antes do crime.

O adolescente, após confessar o crime, relatou que foi contratado para executar a vítima, acompanhado do comparsa, e que receberia cerca de R$ 20 mil pelo serviço. Ele saiu de Campo Grande na sexta-feira (4) em direção a Itajubá e ficaram hospedados em um hotel, aguardando o momento para agir.

Já o comparsa relatou que a motivação para o crime estaria ligada a uma negociação fraudulenta envolvendo a venda de um trator no valor de R$ 300 mil por um aplicativo de vendas na internet.

O negócio teria sido articulado em 2022, enquanto ele e o pai da vítima, conhecido como "Alemão", estavam presos juntos em Campo Grande. De acordo com o depoimento, o pai da vítima teria repassado os dados de sua filha médica, que conforme o suspeito, sabia de toda a transação.

Ele disse ainda que a médica ficaria com parte do valor, porém, ela não cumpriu o acordo, ficando com todo o dinheiro da venda do trator. A Polícia Civil vai investigar o caso, conforme noticiado pelo G1.

