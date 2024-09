JD1TV: Capacete racha e motociclista fica em estado grave após acidente na Capital

Um motociclista, de 60 anos, ficou gravemente ferido durante um acidente no cruzamento da Rua Antônio Maria Coelho com a Rua Espirito Santo, na região central de Campo Grande, na manhã desta terça-feira (24).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias no local, a motorista do Citroen C3 Aircross seguia pela Espirito Santo, quando o veículo foi atingido pela motocicleta Yamaha Factor que subia a Antônio Maria Coelho e teria passado no sinal vermelho.

Por conta da colisão, o capacete do motociclista rachou. O homem teve um trauma no rosto, mas estava consciente e bastante desorientado, com suspeita de estar com TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) moderado.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, prestando socorro ao homem antes de encaminhá-lo para a Santa Casa.

