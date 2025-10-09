Menu
Polícia

JD1TV: Carga com mais de R$ 22 milhões em eletrônicos é apreendida em MS

Os equipamentos estavam escondidos em carregamento de sucata levado em uma carreta Scania

09 outubro 2025 - 14h11Brenda Assis
O material foi apreendido na noite de ontemO material foi apreendido na noite de ontem   (Divulgação/PRF)

Uma carga de produtos eletrônicos avaliada em mais de R$ 22 milhões, foi apreendida na noite de quarta-feira (8) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na BR-163, em Eldorado. 

Os equipamentos estavam escondidos em carregamento de sucata levado em uma carreta Scania, com placas de São Paulo. De acordo com as informações policiais, por volta de 21h os agentes fizeram abordagem ao veículo. 

À polícia, o condutor informou que se deslocou de Guaira (PR) até Sete Quedas na terça-feira (7) e carregou a carreta no dia seguinte com sucata. Durante vistoria, foram encontradas diversas caixas com eletrônicos. 

Ao todo, a PRF apreendeu 1.228 Iphones, 388 Macbooks, 30 Ipads, 404 smartphones ‘Realme C75’, 500 do modelo ‘Readme 14C’ e outros 288 ‘Poco’, além de 77 relógios Garmim, quatro Apple, 20 fones de ouvido, 20 Tags, 56 canetas Apple. 

A polícia ainda encontrou em meio a carga, duas metades de caixas com perfumes diversos e outras duas caixas com equipamentos de informáticas diversos, principalmente memórias.

O condutor foi autuado em flagrante na Polícia Federal em Naviraí, e os eletrônicos encaminhados à Receita Federal em Mundo Novo.

 

